In einer Wohnung im 14. Stock eines Hochhauses in der Woogstraße in Neuhofen hat es am Donnerstagabend gebrannt. Nach Angaben von Wehrleiter Michael Jaspers waren alle vier Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Rheinauen mit rund 60 Kräften und 16 Fahrzeugen im Einsatz. Der Brand konnte gelöscht werden, eine Person wurde leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.