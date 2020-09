Bei einem Brand in einem Geschäft im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Straße ist am Donnerstagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, wurde bei dem Feuer niemand verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand durch einen technischen Defekt an einem Drucker ausgelöst worden sein. Aufgrund der starken Rauchentwicklung habe die Feuerwehr mehrere Wohnungen öffnen müssen, ohne jedoch Bewohner anzutreffen. Laut Polizei laufen derzeit noch die Entlüftungsmaßnahmen. Es entstand ein Sachschaden von gut 50.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.