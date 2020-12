(aktualisiert: 9.27 Uhr) Aus noch ungeklärter Ursache ist am späten Montagnachmittag im Lagerraum einer Gaststätte in der Ludwigshafener Bahnhofstraße (Mitte) ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde um 16.56 Uhr alarmiert. Sie löschte den Brand mit zwei Strahlrohren und zwei Trupps unter „umluftunabhängigem Atemschutz“. Eine Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Kellerräume und weitere Gebäudeteile konnte verhindert werden. Es wurde niemand verletzt. Aufgrund der alten Gebäudesubstanz konnte sich der Rauch überall ausbreiten, so dass die Feuerwehr umfangreiche Belüftungen vornehmen musste. Zur Sicherung der Einsatzstelle war von der Polizei eine großräumige Absperrung vorgenommen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Den Schaden schätzt sie auf 15.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Außerdem waren der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Hinweise von Zeugen zur möglichen Brandursache an die Kriminalpolizei, Telefon 0621/963-2773