In der Nachtigalstraße in der Gartenstadt ist es am Sonntagnachmittag zu einem Kellerbrand gekommen. Die Feuerwehr war mit 17 Kräften und vier Fahrzeugen ab 14.07 Uhr vor Ort. Laut Feuerwehr war der Keller der zweigeschossigen Doppelhaushälfte stark verraucht. Die Bewohner hatten den Brand frühzeitig bemerkt und das Gebäude noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen. Es gab keine Verletzten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und belüftete das Anwesen danach. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache noch unklar. Gebrannt habe es an einer Akkuverteilerstadtion. Den Schaden beziffert die Polizei auf 15.000 Euro.