[Aktualisiert 11.40 Uhr] Bei einem Brand in einer Friesenheimer Wohnung ist am Sonntagmorgen eine Person verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, ging die starke Rauchentwicklung vom einem Balkon im ersten Obergeschoss eines dreigeschossigen Wohnhauses in der Friedrich-Profit-Straße aus. Das Treppenhaus war stark verraucht. Der zunächst als vermisst geltende Bewohner wurde aus der Brandwohnung gerettet und dem Rettungsdienst übergeben. Es gab keine weiteren Verletzten, der Brand sei schnell gelöscht worden. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 30 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, die Polizei, der Rettungsdienst, der leitende Notarzt sowie der organisatorische Leiter Rettungsdienst. Während der Einsatzmaßnahmen stellte die Freiwillige Feuerwehr Oppau den Stadtschutz Ludwigshafen sicher.