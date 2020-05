Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Frankenthaler Stadtteil Mörsch ist am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei wurde niemand verletzt, zur Brandursache könne am Abend noch keine Angabe gemacht werden. Das Feuer, das auf dem Balkon des obersten Stockwerks ausgebrochen war, wurde von der Feuerwehr binnen einer Stunde gelöscht, der Einsatz dauert noch an.