In einem Wohnhaus in Ellerstadt hat es am Samstagnachmittag gebrannt. Das hat die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Am frühen Nachmittag hatte es einen Hinweis über die Katastrophen-Warnplattform des Bundes gegeben, weil sich bei dem Feuer offenbar starker Rauch entwickelt hatte. Die Warnung ist mittlerweile wieder aufgehoben. Laut Polizei ist über Personenschäden bei dem Feuer noch nichts bekannt.

Wir berichten weiter.