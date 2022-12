In Sachen Brand eines Einfamilienhauses am Tag vor Heiligabend in Rockenhausen (wir berichteten), hat die Polizei jetzt erste Ermittlungsergebnisse zur möglichen Brandursache genannt. Demnach ist Kerzenwachs auf einer Herdplatte geschmolzen und hat sich entzündet. Die 86-jährige Bewohnerin versuchte noch, diverse Wertsachen vor dem Feuer zu retten. Sie wurde durch die eingesetzten Einsatzkräfte am weiteren Betreten des Hauses gehindert. Sie erlitt eine Rauchgasintoxikation und musste im Krankenhaus ärztlich behandelt werden. Das Haus ist derzeit unbewohnbar, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Bei dem Brand am Freitagvormittag war die Feuerwehr mit 17 Fahrzeugen und 69 Personen im Einsatz. Unterstützt wurde sie von weiteren Kräften des Roten Kreuzes, des Katastrophenschutzes und der Polizei.