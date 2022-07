Wohl wegen eines Blitzeinschlags ist es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Großbundenbach (Kreis Südwestpfalz) gekommen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte wurde gegen 20 Uhr eine starke Rauchentwicklung am Haus gemeldet. Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern noch an. Bislang, so die Beamten, hat das Feuer nicht auf Nachbargebäude übergegriffen. Laut Polizei wird der Schaden am Haus auf 400.000 bis 450.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand seien keine Personen zu schaden gekommen.