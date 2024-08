Am Dienstagmorgen sind Polizei und Feuerwehr um 5.30 Uhr zu einem Brand in einer Industrieanlage nach Mannheim-Vogelstang gerufen worden. Dort brannte es nach Angaben der Feuerwehr im Erdgeschoss eines leerstehenden Gebäudes in der Spreewaldallee. Der Brand konnte von zwei Trupps unter Atemschutz und mit zwei Rohren gelöscht werden. Nach rund 30 Minuten die Einsatzkräfte das Feuer im Griff. Derzeit gebe es noch Nachlöscharbeiten. Das Gebäude werde gleichzeitig vom Brandrauch entlüftet.

Zur Brandursache oder zur Schadenshöhe gibt es laut Polizei derzeit noch keine Angaben.