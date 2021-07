In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es um 3.30 Uhr in einem Haus in der Nähe der Mohrmühle gebrannt. Laut Polizei hatte eine Couch aus bislang ungeklärten Gründen Feuer gefangen. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten den Brand noch vor Eintreffen der verständigten Feuerwehr löschen. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.