Nach einem Brand in einer ehemaligen Gießerei in Ottweiler (Saarland) ermittelt die Polizei nun wegen Brandstiftung. Das Feuer in dem leerstehenden Bürogebäude war am frühen Sonntagmorgen gegen 2.20 Uhr gemeldet worden, wie die Landespolizei Saarland mitteilt. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, habe bereits das gesamte Gebäude gebrannt. Die Löscharbeiten hätten sich bis in den späten Sonntagvormittag gezogen.

Laut ersten Untersuchungen war das Feuer im ersten Obergeschoss des frei zugänglichen Gebäudes ausgebrochen. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.