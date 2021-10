Am frühen Freitagmorgen hat es in einer ehemaligen Gaststätte in Frankeneck (Kreis Bad Dürkheim) gebrannt. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 4 Uhr alarmiert. Sie rettete drei Menschen aus dem Haus und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude. Verletzt wurde niemand. Das Hauptfeuer in einem Anbau sei mittlerweile gelöscht, mit Wärmebildkameras werde noch nach Glutnestern gesucht, sagte Feuerwehrsprecher Andreas Kaiser am Morgen. Die Brandursache sei noch unklar. Die Feuerwehren Frankeneck, Esthal, Lambrecht, Neidenfels und Lindenberg waren mit 70 Personen im Einsatz.