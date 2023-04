Ein technischer Defekt an einer Kühltheke der Edeka-Filiale am Jakobsplatz hat nach ersten Ermittlungen der Polizei am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr einen Brand ausgelöst. Verletzt wurde niemand, die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten Mitarbeiter den Markt bereits evakuiert. Das Feuer sei durch die Feuerwehr zügig gelöscht worden. Mit Drucklüftern wurden die Räume anschließend von dem starken Rauch befreit. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de, zu wenden.