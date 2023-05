In der Weißenburger Straße in Landau auf Höhe der ehemaligen bft-Tankstelle kam es am Dienstagabend zu einem Brand in einem Dachstuhl. Wie die Freiwillige Feuerwehr in den Sozialen Medien mitteilt, kommt es derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Unter anderem ist die Weißenburger Straße in beiden Richtungen voll gesperrt. Die Feuerwehr bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Im Einsatz sind demnach die Feuerwehr Landau mit mehreren Einheiten, die Feuerwehr Herxheim, die Polizei, der Rettungsdienst, sowie die Schnelleinsatzgruppen mit den Namen Sanität und Betreuung sowie die Abschnittsleitung Gesundheit. Die Löscharbeiten seien noch in vollem Gange (Stand 0 Uhr).

Über die Brandursache, etwaige Verletzte und die Schadenshöhe gibt es bisher noch keine Informationen. Wir berichten weiter.