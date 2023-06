Die Feuerwehr Ludwigshafen hat am frühen Dienstagmorgen einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bayreuther Straße gelöscht. In einer Wohnung in der ersten Etage des viergeschossigen Gebäudes habe eine Matratze gebrannt. Dadurch sei es zu einer starken Rauchentwicklung im Treppenhaus gekommen. Menschen seien nicht verletzt worden. Die Feuerwehr brachte zwei Katzen in Sicherheit.