Wie berichtet, konnten Feuerwehrleute die Frau noch aus dem brennenden Mehrfamilienhaus ins Freie bringen. Die 61-Jährige starb jedoch trotz Reanimationsversuchen noch an der Einsatzstelle. Nach Angaben von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei war in der Zwischenzeit ein Brandsachverständiger vor Ort.

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Ermittlungen brach das Feuer in der Wohnung der Toten aus. Anhaltspunkte für einen technischen Defekt oder eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es demnach nicht. Ein abschließendes Gutachten des Sachverständigen liegt allerdings noch nicht vor. Deshalb dauern die Ermittlungen zur Brandursache weiterhin an. Der Sachschaden liegt laut Schätzungen bei rund 50.000 Euro.

Hund erliegt in Klinik seinen Verletzungen

Nicht nur die Frau war wegen des Feuers ums Leben gekommen, sondern auch ein Hund. Ob das Tier dem Opfer gehört hat, ist noch unklar. Der Hund war in eine Tierklinik gebracht worden, wo er später seinen Verletzungen erlag. In dem Mehrfamilienhaus lebte auch ein 43 Jahre alter Mann, der mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Nach Angaben der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Edenkoben waren die Einheiten aus Böbingen, Altdorf, Edenkoben, Freimersheim, Gommersheim und Maikammer gegen 17.30 Uhr wegen des Brands alarmiert worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Erdgeschoss des Hauses in Flammen. Das Gebäude ist aufgrund des Brandschadens nicht mehr bewohnbar.