In Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist am Abend ein Feuer in einer Unterkunft für Asylsuchende in der Pfälzer Straße ausgebrochen. Laut Polizei wurden zwei Menschen dabei leicht verletzt. Die Ursache des Feuers sei noch unklar. Das Gebäude sei derzeit nicht mehr bewohnbar, die Stadt Hockenheim kümmere sich um eine Ersatzunterkunft für die Bewohner.