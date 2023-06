[Aktualisiert am Dienstag um 9. 25 Uhr] In Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park in Rust im baden-württembergischen Ortenaukreis, hat ein Feuer am frühen Montagabend einen Großeinsatz ausgelöst.

Die Polizei berichtete am Abend von einem lokal begrenzten Brand. Informationen des Parks und der Polizei zufolge brach der Brand in einem Technikraum in der Indoor-Attraktion „Yomi – Zauberwelt der Diamanten“ aus. Er sei am Montag gegen 16.40 Uhr entstanden und von einem Großaufgebot der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht worden, ergänzte ein Sprecher des Familienunternehmens. Der Park, in dem sich rund 25.000 Menschen aufhielten, sei schnell und geordnet geräumt worden. Ein Augenzeuge sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass durch die Diamantwelt zwei Fahrgeschäfte, der „Alpenexpress“ und die Wildwasserbahn durchführen. Laut Beiträgen in Twitter, die nicht verifiziert werden konnten, hat es zu Beginn des Brands drei laute Knallgeräusche gegeben.

Eine Rauchsäule war am späten Nachmittag weithin zu sehen, am frühen Abend meldete dann die Polizei, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Zwei Feuerwehrleute seien verletzt worden. Sie hätten sich bei den Löscharbeiten leichte Blessuren zugezogen. Über die Höhe des Schadens machte der Park zunächst keine Angaben.

Der Park wurde laut Augenzeugen zügig, ruhig und ohne Panik geräumt. Mitarbeitende hätten die Menschen gezielt zum Ausgang geschickt, sagte Moritz Panter der Deutschen Presse-Agentur. „Meiner Meinung nach haben die echt voll gut reagiert.“ Man habe gemerkt, dass die meisten nervös waren, sie hätten aber alles voll im Griff gehabt. Insbesondere der betroffene Bereich sei sehr schnell abgesperrt gewesen.

Es sei so abgelaufen, als würde der Park regulär schließen – nur dass mehr Menschen auf einmal unterwegs waren, berichtete Augenzeuge Panter. Nach seiner Einschätzung seien auf dem Gelände so viele Besucher wie an einem durchschnittlichen Sommertag gewesen. Er habe Deutschlands größten Freizeitpark schon voller, aber auch schon leerer erlebt.

„Manche Leute haben schon Angst gekriegt“, sagte seine Begleiterin Nadine Leuthner. Angesichts der Besuchermassen seien das aber Einzelfälle gewesen. Leuthner berichtete beispielsweise von zwei Frauen mit Kindern, die schnell aus dem Park wollten.

Manche Besucher hätten nach Ausbruch des Feuers auch erst noch Fotos geschossen, sagte Panter. „Es war richtig krass dicker schwarzer Rauch.“ Flammen habe er selbst keine gesehen, sei aber auch etwas weiter vom eigentlichen Brandort entfernt gewesen.

Auf Twitter teilte der Sprecher des Parks mit, dass der Europapark am Dienstag wieder geöffnet sein werde. Manche Bereiche um den Brandort würden aber sehr wahrscheinlich nicht zugänglich sein, sagte eine Sprecherin am Montagabend. Welche das genau seien, sei noch unklar. Die Hotelgäste konnten noch am Abend wieder in ihre Zimmer zurückkehren.

Der Europa-Park ist Deutschlands größter Freizeitpark. Im vergangenen Jahr waren mehr als sechs Millionen Menschen in die Anlage mit Achterbahnen und anderen Attraktionen im Ortenaukreis nahe der deutsch-französischen Grenze gekommen – das war ein Rekord.

Am 26. Mai 2018 hatte es dort schon einmal einen Großbrand gegeben: Die Themenbereiche Skandinavien und Holland waren größtenteils den Flammen zum Opfer gefallen. Zerstört wurden Restaurants, Geschäfte und das Fahrgeschäft „Piraten in Batavia“. Das Feuer war laut Staatsanwaltschaft durch einen technischen Defekt entstanden und hatte Millionenschäden verursacht. Sieben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden leicht verletzt. Rund 500 Frauen und Männer waren an dem Einsatz beteiligt. An dem Tag waren rund 25.000 Besucher in dem Freizeitpark. Mehr als zwei Jahre später wurde „Piraten in Batavia“ wiedereröffnet.