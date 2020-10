In der Nacht von Freitag auf Samstag hat eine Maschine in einem Entsorgungsbetrieb in Mehlingen gebrannt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde die Brandmeldeanlage durch ein Feuer in einer Schreddermaschine ausgelöst. Als die Feuerwehr eintraf, habe die Maschine bereits vollständig in Flammen gestanden, so die Beamten weiter. Sie gehen davon aus, dass sich ein zerkleinertes Plastikteil entzündet hatte. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.