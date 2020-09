Die Polizei hat die Verursacher des Brands am Freitagnachmittag in einem Bobenheim-Roxheimer Baumarkt gefunden. Nach Angaben der Beamten handelt es sich um zwei 13 Jahre alte Jungen und einen 14-Jährigen. Sie hätten die Brandstiftung zugegeben.

Schadenshöhe noch nicht bekannt

Sie sollen einen Feuerwerkskörper auf das Betriebsgelände in der Straße In den Fuchslöchern geworfen haben. Wenig später ging eine größere Menge von gelagertem Dämmmaterial in Flammen auf. Die Feuerwehr bekämpfte den schwer unter Kontrolle zu bringenden Brand mit 25 Einsatzkräften. Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Offen ist ebenfalls, welche Konsequenzen die Tat für die Jungen haben wird. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, sagte ein Polizeisprecher am Montag.