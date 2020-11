Ein 58-Jähriger ist bei einem Hausbrand verletzt worden. Im Badezimmer eines Gebäudes in Mannheim-Sandhofen war das Feuer ausgebrochen. Eine Nachbarin hatte den piepsenden Feuermelder gehört und den schlafenden Mann geweckt. Laut Polizei wurde er mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt am Warmwasserboiler Brandursache. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird auf 60.000 Euro geschätzt.