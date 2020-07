Eine Strohballenpresse hat am Donnerstagabend gegen 19.25 Uhr in Hockenheim gebrannt. Das Feuer griff auch auf einen Hektar Stoppelfeld über. Laut Polizei war vermutlich technischen Defekt Schuld an dem Brand. Mehrere Anrufer hätten eine große Rauchsäule gemeldet, die in Richtung Altlußheim zog, ohne jedoch den dortigen Wohngebieten gefährlich zu werden. Wie die Polizei weiter mitteilte, konnte sich das Feuer aufgrund der herrschenden Windstille nur langsam ausbreiten. Es konnte durch Feuerwehr gelöscht werden. Dabei seien sie von mehreren Bauern unterstützt worden, die mit ihren Maschinen den Boden umpflügt und so eine Ausbreitung des Brandes verhindert hätten. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.