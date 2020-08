[Aktualisiert 10.10 Uhr] In einer Lagerhalle auf dem Gelände des Frankenthaler Amazon-Standorts hat es am Mittwochmorgen einen Kabelbrand gegeben. Das Feuer war laut Polizei um 7.45 Uhr bei Wartungsarbeiten eines externen Dienstleisters ausgebrochen und eine halbe Stunde später bereits gelöscht. Eine Person kam mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Lagerhalle, in der sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs laut Amazon-Pressesprecher Thorsten Schwindhammer circa 70 Menschen befanden, wurde geräumt. Ein größerer Schaden sei offenbar nicht entstanden. Gegen 10 Uhr war das Gebäude nach Angaben des Amazon-Sprechers von der Feuerwehr wieder freigegeben. „Die Mitarbeiter dürfen nun wieder ins Gebäude, und wir werden den Betrieb wieder aufnehmen“, so Schwindhammer.