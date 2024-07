Ein technischer Defekt war die Ursache des Gebäudebrandes auf der Haßlocher Pferderennbahn. Das geht aus einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeidirektion Neustadt hervor. Bei dem Brand in der Nacht zum 12. Juli war ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Allein den Schaden am Equipment für Veranstaltungen bezifferte der Geschäftsführer des Pfälzischen Rennvereins, Oliver Jung, mit rund 200.000 Euro. In dem Gebäude lagerten unter anderem Kühlschränke, Bänke und Tische, eine Holzhütte und eine Spülmaschine. Am Gebäude selbst entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro.