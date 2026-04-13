Nach dem Brand mehrerer Fahrzeuge auf einem Firmengelände in Herxheim am Mittwoch vergangener Woche hat sich die Polizei nun zu den Ermittlungen geäußert. Bei dem Feuer waren am Mittwochvormittag ein Kleintransporter, zwei Reisebusse und ein Auto beschädigt worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf mindestens eine halbe Million Euro; Menschen waren keine zu Schaden gekommen. Wie die Polizei nun mitteilte, ist nach der Einschätzung von Brandermittlern und einem Gutachter von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen, Hinweise auf Fremdeinwirkung hätten sich bisher nicht ergeben.