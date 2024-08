Am Zweibrücker Flugplatz wird neben den Feuerwehren auch das Personal in der Brandbekämpfung geschult. Dabei wird auch auf praktische Übungen gesetzt.

Ein Verkehrsunfall hat am Donnerstagnachmittag zu Beeinträchtigungen im Zweibrücker Feierabendverkehr geführt. Kurz vor 16 Uhr bog laut Polizei eine 36-Jährige von der Rosengartenstraße nach rechts in die Saarlandstraße ab. Nach circa 70 Metern kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum.

Mit einer Klapptafel wirbt Arno Wagner für seine Apotheke in der Fußgängerzone. Dass die Stadt ihm dafür Gebühren in Rechnung stellt, findet er nicht in Ordnung.

Die Vorbereitungen für die Eröffnung laufen auf Hochtouren: Ab Donnerstagmittag kann im neuen Tante-Enso-Laden in Eppenbrunn eingekauft werden – mit Bezahlkarte sogar rund um die Uhr. DIE RHEINPFALZ hat schon einen Rundgang durch das Geschäft gemacht, an dem mehr als 400 Bürger Anteile halten.

Das ehemalige Gebäude der Sparkassenfiliale in Hornbach wird derzeit umgebaut und saniert. In den Räumen entsteht die Parkklinik, in der es künftig mehrere Angebote rund um das Thema Gesundheit geben soll. Auch was die Möglichkeiten angeht, nach der Automatensprengung wieder Geld abzuheben, gibt es Neuigkeiten.

Für fast 400.000 Euro wird das Banana-Building in Pirmasens vom Provisorium zum festen Kindergarten mit 90 Plätzen, die allen neuen Bestimmungen entsprechen. Weil die Stadt noch mehr Kita-Plätze braucht, werden Container umgebaut für 50 weitere Kinder.

Wegen Diebstahls mit Waffen, vierfachen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung hat das Pirmasenser Schöffengericht am Donnerstag einen 35-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung verurteilt. Der Angeklagte hatte bereits 20 Eintragungen im Strafregister.

Die Schlussetappe der Radrundfahrt Deutschland-Tour führt am Sonntag auch durch die Südwestpfalz. Gut eine Stunde sind die Radsportler im Landkreis unterwegs. Es kommt deshalb zu Straßensperrungen.