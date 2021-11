Der konsequente Ausbau des Onlinegeschäfts, verbunden mit der Möglichkeit der Express-Abholung vor Ort, hat dem Drogeriemarkt-Branchenführer DM aus Karlsruhe einen deutlichen Umsatzzuwachs beschert. Mit 3862 Märkten und 66.076 Mitarbeitern in 13 europäischen Ländern hat DM im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 erstmals mehr als 12 Milliarden Euro umgesetzt, ein Zuwachs von 6,5 Prozent. Für das kommende Jahr will DM erste Märkte in Polen eröffnen.

Im Hauptmarkt Deutschland erreichte DM mit 2069 Filialen und 42.663 Mitarbeitern mehr als 9 Milliarden Euro an Umsatz. Das Filialnetz will DM konsequent weiter ausbauen. So sollen in Deutschland nach 45 zusätzlichen Filialen im abgelaufenen Geschäftsjahr in den kommenden Monaten rund 55 neue Märkte eröffnet werden.

Um das zunehmende Onlinegeschäft bewältigen zu können, plant der Drogeriemarkt-Primus, den Neubau eines größeren Online-Verteilzentrums im tschechischen Bor.