Die EU-Kommission hat den Staats- und Regierungschefs am Mittwoch vorgeschlagen, den Balkanstaat Bosnien-Herzegowina demnächst zum EU-Beitrittskandidaten zu erklären. Das teilte EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Ende Juni hatte die EU in einem Signal an Moskau bereits der Ukraine und der Republik Moldau den Kandidatenstatus zuerkannt.

Laut Varhelyi ist die Empfehlung für Bosnien-Herzegowina an eine Reihe von Reformschritten in dem Land geknüpft. Brüssel hatte zuletzt auf Reformen bei Justiz und Verwaltung in dem Land mit mehr als drei Millionen Einwohnern gepocht. Der Balkanstaat hatte 2016 die Aufnahme in die Europäische Union beantragt. Alle 27 EU-Staaten müssen dem Kandidatenstatus zustimmen.