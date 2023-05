Die Closweg-Brücke ist Geschichte: Von Freitagabend bis in die Morgenstunden des Maifeiertags dauerte die Sperrung der B39 auf Höhe Vogelgesang, weil die Closweg-Brücke abgerissen wurde, die die Bundesstraße überspannte. Die 33 Meter lange Stahlbeton-Verbindung aus dem Jahr 1966 war in keinem guten Zustand mehr und wird durch einen Neubau ersetzt. Im Herbst oder Winter soll das 1,5-Millionen-Euro-Projekt in Verantwortung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) fertig sein. Bis dahin ist noch eine weitere nächtliche Sperrung für das Einheben der Spannbeton-Fertigteile für die neue Brücke zu erwarten.

Der Abriss war mit Lärmbelästigungen und mehr Verkehr in den Wohngebieten verbunden. Aus dem Vogelgesang gibt es schon länger Beschwerden über die Umleitung am Germansberg, auf der anderem Seite der B39 waren die Paul-Egell-Straße und ihr Umfeld über das Wochenende stärker belastet. Die Polizei hatte das im Blick und zog auf Anfrage ein positives Fazit, alles sei planmäßig verlaufen.