(aktualisiert 17.55 Uhr) Zu einem Brand unter der Montpellierbrücke in Heidelberg ist es am Donnerstag gegen 16 Uhr aus zunächst unbekannten Gründen gekommen, wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte. Die Brücke musste gesperrt werden. Unterhalb der Montpellierbrücke gerieten mehrere Holzcontainer sowie ein dort abgestellter Wohnwagen und zwei geparkte Autos in Brand. Durch herumliegenden Müll und alte Kleidersäcke ist es auch zu starker Rauchentwicklung gekommen. Dadurch ist der Verkehr am Czernyring sowie auf der Brücke selbst stark beeinträchtigt worden. Der Brand ist durch die Feuerwehr Heidelberg schnell gelöscht worden. In der Folge ist die Brücke aber komplett gesperrt geblieben, weil sie von und einem Statiker überprüft werden muss. Danach wird entschieden, ob die Brücke für den Verkehr wieder freigegeben werden kann.