Die Stadt Landau plant eine aufwendige Fahrradbrücke: Sie soll die Innenstadt mit dem Schulzentrum in Queichheim verbinden. Das besondere daran: Sie soll sich als großer Lindwurm links und rechts der Queich schlängeln und dabei Höhe gewinnen, um die stark befahrene Maximilianstraße und die Bahngleise zu überqueren. Der kurvige Verlauf ist nötig, damit die Radler Wohnbebauung und einem Hotel nicht zu nahe kommen, also nicht direkt an Schlafzimmern vorbeifahren. Der Bund fördert das Vorhaben, aber die Stadt muss fast eine Million Euro Eigenanteil aufbringen.