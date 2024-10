Terrence Boyd hat Drittligist Waldhof Mannheim einen Punkt gerettet. Er traf am Sonntagabend in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 2:2-Ausgleich gegen Wehen Wiesbaden. Fatih Kaya (7. Minute) und Moritz Flotho (62.) schossen vor 10.588 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion die Tore für die Gäste. Nicklas Shipnoski (37.) – früher in Wiesbadens Diensten – hatte für die Hausherren zum 1:1 ausgeglichen. Waldhof ist damit Zehnter, Wieswbaden verpasste den Sprung unter die Top Drei und ist Sechster.