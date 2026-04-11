Fußball Boyd macht es offiziell: Ex-FCK-Stürmer verschiebt Karriereende

Terrence Boyd hängt noch ein Jahr dran.
Terrence Boyd hängt noch ein Jahr dran.

Rücktritt vom Rücktritt: Vor dem Drittliga-Spiel des SV Waldhof gegen MSV Duisburg am Samstag hat der Mannheimer Stürmer Terrence Boyd verkündet, dass er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert hat. Ursprünglich hatte der frühere FCK-Angreifer angekündigt, zum Saisonende seine Karriere zu beenden. Nach bisher zehn Saisontoren hatte der 35-jährige Boyd aber Lust auf eine weitere Saison bekommen. „Wie sagt man so schön: Was interessiert mich das Geschwätz von gestern. Aber im Ernst: ich habe in den zurückliegenden Wochen gemerkt, dass ich doch noch mehr im Tank habe, als ich selbst gedacht habe. Mein Körper macht besser mit, als erwartet. Und der Spaß ist einfach riesig“, sagte Boyd. „Am Ende war es ein schneller, gemeinsamer Konsens. Gerry und Mathias standen der Idee von Anfang an sehr offen gegenüber. Ich bin dem Verein dankbar, dass ich die Rolle rückwärts machen kann. Denn ich habe auch das Gefühl, dass hier gerade etwas entsteht.“ Die Waldhof-Fans im Carl-Benz-Stadion bejubelten die Bekanntgabe der Vertragsverlängerung frenetisch.

„So wie Terrence brennt, ist es die einzige richtige Entscheidung“, sagt Waldhof-Sportgeschäftsführer Gerhard Zuber. „Terrence ist auf dem Platz und in der Kabine ein wichtiger Faktor. Die Gespräche mit ihm sind immer von gegenseitigem Respekt, Offenheit und Ehrlichkeit geprägt. In Terrence steckt noch unglaublich viel Sportlerherz! Spieler mit seinen Attributen findet man immer seltener. Gut, dass er uns noch als Spieler ein bisschen erhalten bleibt.“ Boyd wird ab der neuen Saison außerdem verstärkt im Jugendbereich des Mannheimer Drittligisten als Trainer arbeiten.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex.

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