Die Serie von sieben Partien ohne Sieg ist beendet und das wurde von den Drittliga-Kickern des SV Waldhof nach dem Schlusspfiff mit lautem Jubel gefeiert. Die Mannheimer besiegten den FSV Zwickau 1:0 (0:0) und kletterten in der Tabelle auf den elften Rang.

Joseph Boyamba köpfte in der 56. Minute nach einer Flanke von Jan-Hendrik Marx zum 1:0 ein. Dieser eine Treffer genügte, weil die Zwickauer, die in der Schlussphase mächtig Druck machten, zwei Mal am Aluminium scheiterten.

Insgesamt war der Erfolg des SVW aber verdient, denn bis 20 Minuten vor dem Ende waren die Schützlinge von Patrick Glöckner die bessere Mannschaft.