Boxer Nelvie Tiafack hat am Mittwochabend eine Bronzemedaille gewonnen. Im Superschwergewicht, also über 92 Kilogramm, unterlag er im Halbfinale dem Usbeken Bakhodir Jalolov nach Punkten. Der 30-Jährige ist amtierender Weltmeister und Olympiasieger von Tokio.

Schon in der ersten Runde wurde deutlich, dass es schwer werden würde für den 25-Jährigen, an Jalolov heranzukommen. Der Usbeke (2,01 Meter) ist zwölf Zentimeter größer als Tiafack (1,89). Dementsprechend einstimmig ging die erste Runde auch an Jalolov. Dasselbe Bild bot sich in Runde zwei. Wann immer Tiafack eine Attacke startete, konterte der amtierende Weltmeister mit seinen deutlich längeren Armen. Nach dem finalen Gong wurde Jalolov zum Sieger nach Punkten erklärt.

Die Bronzemedaille hatte Tiafack schon mit dem Halbfinal-Einzug sicher, da es beim Boxen kein „kleines“ Finale gibt.

