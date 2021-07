Hüseyin Cinkara, vor 36 Jahren in Speyer geborener Berufsboxer aus Schifferstadt, kämpft am Samstag, 24. Juli, in Göppingen um den Europatitel der Organisation IBO (International Boxing Organization).

Gegner des in 15 Profiduellen ebenso oft siegreichen Cruisergewichtlers (Kategorie bis 90,72 Kilogramm) ist der aus dem Kosovo kommende Hamburger Erdogan Kadirija (34), in 19 Kämpfen 16-mal Gewinner.