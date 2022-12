Der Botschafter Frankreichs in der Bundesrepublik, François Delattre, sieht keine Zeichen für tiefergehende politische Verstimmungen zwischen beiden Ländern. Der deutsch-französische Motor sei „wieder angesprungen, läuft auf Hochtouren“, sagte Delattre im Interview mit der RHEINPFALZ. Der Top-Diplomat nannte es „überaus positiv“, dass sich Deutschland im Rahmen der von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufenen Zeitenwende für Europa in strategischen Fragen engagiere. Die Zeitenwende sei aus französischer Sicht eine Gelegenheit, damit Deutschland und Frankreich in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik noch enger zusammenrücken. Auch auf ökonomischer Ebene hätten sich beide Länder in letzter Zeit angenähert. Der 59-jährige Delattre ist seit September Botschafter seines Landes in Deutschland.

