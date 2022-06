Die Firma Bosch hat ein Wasserstoff-Kraftwerk entwickelt, das die Energiewende entscheidend voranbringen soll. Das Kraftwerk, so groß wie ein XL-Kühlschrank, produziert aus Wasserstoff Strom und erzeugt keinerlei Schadstoffe. Ein Kraftwerk, eine stationäre Brennstoffzelle, kann ein Dorf, ein Stadtquartier oder eine Fabrik dezentral und unabhängig mit Strom versorgen. Die Telekom erzeugt in einem Pilotprojekt den Strom für eines seiner Rechenzentren bereits mit einem solchen Bosch-Minikraftwerk, auch das Bosch-Werk in Homburg/Saar hat ein Kraftwerk in Betrieb. Die Serienfertigung soll in zwei Jahren beginnen. Eine Einheit wird so viel kosten wie ein Ferrari: zwischen 200.000 und 500.000 Euro. Bosch produziert die Komponenten für seine Wasserstoffkraftwerke an drei Standorten in Deutschland. Das Herzstück wird in Homburg gefertigt.

