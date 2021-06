Vater Peter Borutta wusste es, spürte es, und Tochter Samantha erfüllte die Wünsche der Familie aus Mutterstadt: Mit ihrem ersten Wurf über die 70-m-Marke, mit 70,56 Meter, holte sich die U20-Vizeeuropameisterin Samantha Borutta am Sonntagmittag in Braunschweig ihren ersten deutschen Meistertitel bei den Hammerwurffrauen. „Der Titel ist krass und gut, aber die 70-m-Marke ist so ein Ding, das will man haben und übertreffen, deshalb war es mir wichtig, das im letzten Versuch noch geschafft zu haben“, sagte die 20-Jährige im Trikot von Bayer 04 Leverkusen nach dem Wettkampf. „Ich war es gewohnt, im Regen zu werfen, im Training zuhause hatten wir alles dabei, Regen, Hagel, Kälte, das war heute kein Problem. Ich wollte alles aus mir herausholen, und das ist mir gelungen. Heute heute werden wir daheim was Gutes kochen und essen“, sagte Samantah Borutta, die als Europas Beste in der 23-Klasse ihr Saisonziel in der U23-EM in Tallinn sieht.