Borussia Dortmund hat am Donnerstagabend durch ein 4:1 (3:0) gegen RB Leipzig den DFB-Pokal gewonnen. Die Mannschaft legte eine furiose erste Halbzeit hin und traf da durch Tore von Jadon Sancho, Erling Haaland und wieder Jadon Sancho. Marco Reus war der überragende Spieler. Damit unterstrich der BVB seine exzellente Form der vergangenen Wochen. RB enttäuschte zunächst, die Steigerung nach der Pause kam zu spät. Christopher Nkunku traf Sekunden nach dem Wiederbeginn die Latte, Dani Olmo verkürzte erst in der 71. Minute zum 1:3. Jetzt war RB wach, mutig. Erling Haaland machte kurz vor Schluss alles klar. Dem scheidenden Trainer Julian Nagelsmann gelang es also nicht, in seinen zwei Jahren in Leipzig einen Titel zu holen.