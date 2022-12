Der Sender Sat.1 zeigt das erste Interview mit Boris Becker nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis. Moderator Steven Gätjen spricht mit dem ehemaligen Tennis-Star über seine Verurteilung, seine Erfahrungen im englischen Gefägnis und die Lehren, die der 54-Jährige daraus gezogen hat. Der Moderator versprach den Zuschauern in den ersten Minuten „Das ehrlichste Interview, das Boris Becker in seiner Karriere geführt hat“.

Gleich zu Beginn gibt Boris zu: „Ich war schuldig im Gefängnis. Ich habe Fehler gemacht.“ Unter anderem habe er Gelder von seinem Firmenkonto genommen, um private Schulden zu zahlen. Außerdem habe er auch einige Schulden verheimlicht. So habe er eine Hypothek auf dem Haus der Mutter in Leimen geheim gehalten.

Alltag im Gefängnis

Demütiger und Schlauer habe ihn das Gefängnis gemacht. Er hat sichtlich an Gewicht verloren, habe „Hunger gefühlt“ – ein Gefühl, das er vorher nicht kannte. Insgesamt habe er sieben Kilo während seiner Haft verloren. Emotional wird der Ex-Tennis-Profi, als es um seine Familie und seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro geht. Die Frau, mit der Becker seit 2020 liiert sein soll, hatte ihn in der ganzen Zeit sehr unterstützt.

Er erzählt auch vom Alltag im Gefängnis: „Hier geht es ums nackte Überleben.“ Drogen und selbstgebrannter Alkohol habe es zwar im Gefängnis gegeben, er habe darauf aber verzichtet.

Am meisten habe er Angst vor einer Zweibett-Zelle und vor den Duschen gehabt. Beide Ängste hätten sich jedoch nicht bestätigt. Da der 54-Jährige in die Kategorie „High Risk“ (Hohes Risiko) eingestuft wurde, saß er in einer Einzelzelle. Diesen Status bekämen gefährliche Gefangene und Häftlinge, die laut Becker „etwas zu verlieren haben“. Laut dem Ex-Tennis-Profi hatte das Gefägnis Angst, dass Häftlinge ihm etwas antun könnten. Mit seinem Prominenten-Status habe das aber nichts zu tun gehabt.

Er habe tatsächlich ernste Feinde im Gefängnis gehabt. Unter anderem erzählt Becker von einem Mann, der ihn umbringen wollte: „Ich hatte Angst um mein Leben.“ Allerdings hätten befreundete Häftlinge ihn vor Schlimmeren bewahrt.

Becker zeigt sich im Interview oft sehr emotional, unterbricht sogar, weil er seine Tränen nicht zurückhalten kann.