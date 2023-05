Die Agentur für Arbeit in Halle (Saale) hat eine Stellenausschreibung der etwas anderen Art abgelehnt. Wie mehrere Medien am Montag berichten, hatte der Betreiber eines Bordells in der Stadt in Sachsen-Anhalt eine Stellenausschreibung an das Jobcenter geschickt, weil er eine Co-Chefin für sein Etablissement suche.

Laut Medienberichten sollten Bewerber weiblich, zwischen 35 und 55 Jahre alt sein, kaufmännische, steuerrechtliche und juristische Grundkenntnisse sowie eine ausgeprägte soziale Kompetenz haben. „Erfahrungen im Milieu“ seien hilfreich, aber nicht erforderlich, hießt es weiter.

Die Stellenausschreibung ist, so schreibt unter anderem die Bild-Zeitung, jedoch vom Arbeitsamt abgelehnt worden. Man wolle die Suche nach einer „Puffmutter im besten Sinne des Wortes eben“ (so der Titel der Stellenanzeige) nicht unterstützen. Außerdem würde die Anzeige gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoßen, heißt es bei Bild.