In der Wormser Innenstadt hat es am Freitagnachmittag einen Unfall mit einem Boot gegeben. Das fünf Meter lange Gefährt war laut Polizei im Bereich der Einmündung zur Nordanlage vom Anhänger eines Gespanns gerutscht und auf der Wallstraße liegen geblieben. Die genaue Unfallursache ist bisher unbekannt, die Polizei vermutet einen Defekt an der Winde des Anhängers oder eine falsche Sicherung des Boots.

Verletzte gab es nicht, die Schadenshöhe ließ sich laut Polizei nicht einschätzen. Für Unfallaufnahme und Bergung musste die Wallstraße für 45 voll gesperrt werden.