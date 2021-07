Wegen der Entschärfung und Räumung einer Fliegerbombe in Ludwigshafen im Bereich des Neubaugebiets am Heinrich-Pesch-Haus am Dienstagabend wird auch der Betrieb der Rhein-Haardtbahn ab etwa 18.30 Uhr geändert. Das hat die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH mitgeteilt. Ab dieser Zeit fahren die Bahnen von Bad Dürkheim kommend bis zur Endstelle Oggersheim und zurück. Von Mannheim kommend fahren die Bahnen bis zur Haltestelle Ebertpark und wieder zurück.

Der Abschnitt zwischen der Straßenbahnhaltestelle Rohrlachstraße und Endstelle Oggersheim könne für die Dauer der Sperrung nicht bedient werden, so die Gesellschaft. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen den Haltestellen LU Hauptbahnhof und Endstelle Oggersheim wird eingerichtet.

Nach dem Ende der Entschärfungs- und Räumungsarbeiten durch den Kampfmittelräumdienst soll der reguläre Betrieb bald wieder aufgenommen werden.