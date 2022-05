[Aktualisiert 17.59 Uhr] Eine Bombendrohung gegen das Amtsgericht Bad Dürkheim hat am Mittwochnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz rund um den Amtsplatz geführt. Wie die Polizeidirektion Neustadt meldet, habe um 13.05 Uhr ein Mann am Telefon angekündigt, dass das Amtsgericht „heute oder morgen in die Luft fliegen wird“. Daraufhin sperrte die Polizei die Zufahrten über Seebacher Straße, Holzweg und Teile der Weinstraße Süd. Das Amtsgericht wurde evakuiert.

Zwischen 15 Uhr und 17.40 Uhr wurden sämtliche Räume des Justizgebäudes von vier speziell ausgebildeten Diensthunden nach Sprengstoff durchsucht. Es konnte kein sprengfähiges Material gefunden werden. Gegen 17.50 Uhr wurden die Sperrungen wieder aufgehoben. Insgesamt waren 19 Polizeikräfte im Einsatz.