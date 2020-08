Das Amtsgericht Ludwigshafen ist am Freitagmittag wegen einer Bombendrohung geräumt, die umliegenden Straßen gesperrt worden. Laut einem Augenzeugenbericht sind die Wittelsbachstraße zwischen Mundenheimer Straße und Lagerhausstraße/Rheinallee gesperrt sowie die jeweiligen Zufahrten zu diesem Abschnitt (Beethovenstraße, Karl-Krämer-Straße, Friedrich-Heene-Straße) gesperrt.

Bei mehreren Stellen – unter anderem der RHEINPFALZ selbst – waren am Freitagmorgen Bombendrohungen gegen ein nicht näher genanntes Amtsgericht eingegangen. In den Drohungen ist von drei Bomben die Rede. Laut Polizeipräsidium geht es nur um den Gerichtsstandort Ludwigshafen. Andere Amtsgerichte in der Umgebung seien nicht betroffen.

Wir berichten weiter.