[Aktualisiert 18.25] Im Industriering in Edenkoben wurde auf dem Gelände einer Recyclingfirma eine etwa sechs bis acht Kilogramm schwere Phosphorgranate gefunden, wie die Polizei berichtet. Ursprünglich sollte nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes der Sprengsatz noch am Dienstagmittag gesprengt und kontrolliert abgebrannt werden. Nach mehreren Besprechungen entschied sich der Kampfmittelräumdienst die Granate doch in einer Metallbox abzutransportieren und andernorts zu vernichten. Für die eigentlich geplante Sprengung wurde ein Sicherheitsradius von 300 Metern geräumt. Polizei, Feuerwehr und das Ordnungsamt haben die dortigen Firmengebäude evakuiert. Das Gebiet sollte großräumig gemieden werden.

Die A 65 wird, wie die Polizei auf Twitter bekanntgab, ab 15.40 Uhr kurzzeitig zwischen den Anschlussstellen Edenkoben und Landau-Nord voll gesperrt:

Achtung! Ab 15:40 Uhr Sperrungen im Bereich #Edenkoben wegen der #Sprengung einer Granate aus dem zweiten Weltkrieg. Der Bereich Industriestraße wurde im Umkreis von 300 m geräumt und die A65 zw. Edenkoben - LD-Nord wird kurz gesperrt. Bitte den Bereich weiträumig umfahren!

Auch die Bahnstrecke Neustadt-Landau muss wegen der Sprengung gesperrt werden. Laut Deutscher Bahn wird noch bis voraussichtlich 17.30 Uhr Beeinträchtigungen geben:

Die #Entschärfung einer Fliegerbombe stört den Zugverkehr im Raum #Edenkoben. Es kommt zu #Verspätungen und #Teilausfällen. Bisher keine Informationen zur Dauer der #Störung. Update folgt