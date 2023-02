Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Freitagabend bei Rastatt kontrolliert gesprengt worden. Dazu war kurzzeitig auch die A5 gesperrt worden.

Etwa 5000 Bürgerinnen und Bürger mussten das Gelände verlassen. Die Sprengung war nötig, weil die Bombe nach Einschätzung von Fachleuten in einem so schlechten Zustand war, dass sie weder entschärft noch transportiert werden konnte.

Wegen des Funds der Bombe hatte die Deutsche Bahn am Freitag bereits den Zugverkehr auf der Strecke Karlsruhe-Basel unterbrochen. Davon betroffen waren der Nah- und Fernverkehr, also auch ICE. Züge aus Richtung Karlsruhe enden beziehungsweise beginnen in Rastatt, jene aus Richtung Offenburg endeten/begannen in Baden-Baden, wie das Unternehmen mitteilte.