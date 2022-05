Die rheinland-pfälzische AfD hat am Samstag in Pirmasens Jan Bollinger (45) mit 165 Ja-Stimmen zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Sein Herausforderer Matthias Tönsmann erhielt 27 Stimmen. 27 Mitglieder stimmten mit Nein zu beiden Kandidaten, drei enthielten sich. 238 AfD-Mitglieder waren in die Messehalle nach Pirmasens gekommen. Bollinger war bisher stellvertretender Landeschef und er ist Vizefraktionsvorsitzender der AfD-Landtagsfraktion. Der bisherige Landeschef Michael Frisch (64), der die Partei seit 2019 führte, ist nicht mehr angetreten. Er begründete es mit der Doppelbelastung als Fraktionschef und Parteivorsitzender. Allerdings eckte Frisch zuletzt häufig in der Partei an und hätte keine Mehrheit gehabt.